Глобиха Медведев с 42 500 долара заради скандала на US Open

Руският тенисист Даниил Медведев беше глобен с общо 42 500 долара заради скандала със съдията по време на мача си от първия кръг на US Open.

30 хиляди долара от санкцията е заради неспортсменско му поведение. А останалата сума е заради счупената ракета.

Шампионът на "Флашинг Медоус" от 2021 година и номер 13 в схемата Медведев загуби от Бенжамен Бонзи с 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6 в първия кръг.

Руснакът влезе в остър спор с рефера на стола Грег Алънсуърт малко преди края на третия сет. И започна да се кара: „Мъж ли си? Защо трепериш? Какво има?".

След това Медведев се обърна към камерата и каза: „Хора, той иска да си ходи. Не иска да е тук. Плащат му на мач, не на час".

Публиката на „Луис Армстронг" изрази категорично своята подкрепа за руския тенисист. Последваха няколкоминутни бурни освирквания, насърчавани от Медведев, преди играта да бъде подновена.