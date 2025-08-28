Аморим след поредния провал на "Юнайтед": Става дума за нещо повече

Столът на Рубен Аморим, мениджър на "Манчестър Юнайтед", все повече се клати. 20-кратният шампион на Англия отпадна във втория кръг за купата на лигата след като бе елиминират от четвъртодивизионния "Гримзби" след дузпи. В редовното време двубоят завърши 2:2 в редовното време. При 11-метровите наказателни удари обаче т.нар. червени дяволи паднаха 11:12. И по този начин за първи път отпаднаха от толкова нискоразряден тим.

Нека се съсредоточим върху следващия двубой, а след това имаме почивката за международните мачове. Ще обмислим нещата. Няма значение, че загубихме с дузпи. При дузпите усещането беше същото. Мисля, че футболът беше наистина справедлив днес. По-добрият отбор спечели", каза Рубен Аморим.

"Аз съм мениджърът. Моя работа трябва да бъде да разбера какво се е случило. Отново, наистина съжалявам за нашите фенове. Нека се съсредоточим върху следващия мач. Това е повече от резултат. Това е най-големият проблем в отбора. Мисля, че днес беше наистина ясно", добави Аморим, чийто отбор спечели само една точка от първите си два мача от Висшата лига.

"Бих искал да кажа много умни и много важни неща, но нямам какво да кажа. Това е и най-големият проблем. Да виждам същите грешки и да нямам какво да кажа. Наистина съжалявам за нашите фенове", повтори португалският специалист.

"Понякога е твърде много. Не можеш да промениш толкова много. Не можеш да промениш всичко за едно лято. Трябва да печелиш мачове и не трябва да показваш подобно представяне. Мисля, че това някак е пределът", коментира още Рубен Аморим.

Вратарят Андре Онана направи мрачно завръщане на терена и имаше вина за двата гола на Гримзби, но Аморим заяви: "Не става въпрос за Андре. С цялото ми уважение. Вече казах, че по-добрият отбор спечели. Но това е тим от четвърта дивизия. Не става дума за вратаря. Става дума за нещо повече от това."