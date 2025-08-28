ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Бургас беше почетена паметта на полицаите, блъсн...

Вратарят на "Гримзби": Фен съм на "Юнайтед" и съм леко ядосан, че го отстранихме

Кристи Пим Снимка: Ройтерс

Вратарят на четвъртодивизионния "Гримзби" Кристи Пим коментира елиминиранего на гранда "Манчестър Юнайтед" в турнира за купата на лигата в Англия след дузпи с 12:11 при дузпите.

"Все още не съм осъзнал какво стана. Аз съм привърженик на "Манчестър Юнайтед", така че съм наполовина съм малко ядосан. Вечерта е от тези, за които играеш футбол. Просто брилянтно. Трябваше да се справя малко по-добре при дузпите, нали? Направих едно спасяване, за да ни задържа в мача, а момчетата направиха останалото. Страхотно е.

Чувството е невероятно и ще живее с нас завинаги. Посланието през цялата седмица беше да имаме вяра и за това колко сме добри. Мениджърът Дейвид Артел ни каза да не се появяваме за мача просто така, защото винаги има шанс, ако играем по правилния начин с правилния интензитет. Защо да не можем да бъдем победители? Така че да възприемем това невероятно чувство и ще се насладим на момента", сподели Пим.

