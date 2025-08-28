Стоичков призова за подкрепа срещу Испания (Видео)

Легендарният Христо Стоичков призова за подкрепа към националния отбор в световната квалификация срещу европейския шампион Испания на 4 септември в София.

"Мисля, че хората, които ще дойдат на "Васил Левски", дали ще са 30 или 40 хиляди, е един плюс. Нека тези хора да се разграничат от това :"Ама ние идваме да гледаме Испания". Не, ти идваш да гледаш твоите деца, твоят национален отбор. Това, че после на терена ще излязат 11,12, 13 или 15 испанци, е най-малкият проблем.

Нека бъдем на стадиона да подкрепим тези деца. Подкрепи тези момчета, които ще излязат и ще дадат всичко от себе си. Род, родина и татковина - това е", заяви Стоичков.