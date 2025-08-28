Смениха часа на финала на Шампионската лига

Финалът на Шампионската лига вече ще започва в 19,00 чака българско време, а не в 22,00 часа, както беше досега.

Това обявиха от УЕФА преди жребия за най-популярния турнир в Европа. Тази промяна ще влезе в сила от финала на сезон 2025/26, който ще се проведе на 30 май на "Пушкаш Арена" в Будапеща.

"Новият час се вписва и в по-достъпен период за излъчване, като позволява мачът да достигне до по-широка телевизионна и онлайн публика в целия свят, като се обръща към младите зрители", казват още от УЕФА.

"Ако началният сигнал от 22:00 е адаптиран към мачовете в средата на седмицата, тио по-ранно начало в събота означава и по-ранен край, независимо от евентуални продължения и дузпи, което позволява на фенове да се възползват от вечерта в компанията на своите близки", заяви президентът на УЕФА Александър Чеферин.