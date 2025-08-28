Сеп Блатер и Мишел Платини окончателно невинни

Бившите висши футболни ръководители Сеп Блатер и Мишел Платини не са изправени пред по-нататъшни съдебни действия по делото за измама, тъй като швейцарските прокурори прекратяват делото след 10 години, пише агенция ДПА, цитирана от БТА.

От прокуратурата обявиха, че няма да обжалват втората оправдателна присъда на Платини и Блатер, след като те бяха обвинени в измама, присвояване, лошо управление и фалшифициране на документи.

"С приемането на решението, което беше постановено както на първа инстанция, така и на втора, прокуратурата затваря още една глава в сложното футболно разследване", се казва в съобщението.

89-годишният швейцарец Блатер беше президент на Международната централа по футбол (ФИФА) от 1998-а до 2015-а. 70-годишният французин Платини ръководеше европейската федерация (УЕФА) от 2007-а до 2015 година.

Съдебното дело се фокусира върху плащане от 2 милиона швейцарски франка (2,5 милиона долара), което Платини е получил от ФИФА през 2010 година.

Двамата бяха наказани от ФИФА за нарушения на етичните правила във връзка с плащането и бяха изправени пред съда, като прокурорите заявиха, че това е вид подкуп и поискаха условни присъди от една година и осем месеца затвор за двамата мъже.

Сеп Блатер и Мишел Платини заявиха, че това е закъсняло плащане за консултантска работа, която Платини е извършил за ФИФА през 90-те години на миналия век. Те твърдяха, че е било скрепено с ръкостискане, което според швейцарското законодателство е валиден договор.

Футболните ръководители бяха оправдани за първи път през 2022 година от съд в Белинзона. Прокурорите обжалваха, но първоначалното решение беше потвърдено през март от съд в Мутенц, близо до Базел.