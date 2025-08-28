ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Родителите на ученичката знаели за сексуалната връ...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21188732 www.24chasa.bg

Керкез иска сънародник, за да реши проблема с крилата в ЦСКА

2288
Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

ЦСКА се е насочил към сънародника на Душан Керкез Дамир Хреля за решаване на проблемите с фанговите футболисти. Хреля играе отдясно, като е собственост на "Борац" (Баня Лука) до лятото на 2027 г. и ще трябва да се плати.

Интересното е, че до момента 23-годишният Хреля не е струвал и цент на отборите, където е играл. Той е юноша на "Горазде", а преди 5 години подписва като свободен агент с "Железничар" (Сараево). От там го връщат под наем в родния клуб, а зимата на 2022 г. отива като свободен в "Ингман". Там остава 6 месеца, за да подпише с "Борац".

Този сезон има 4 мача с 2 гола и 2 асистенции в първенството и 17 минути в квалификациите на Шампионската лига.

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя