Ансамбъл "Българе" откри първото световно по джудо в България

Ансамбъл "Българе" с ръководител Христо Димитров бе хитът на откриването на световното първенство по джудо за кадети, първият шампионат на планетата по този спорт у нас.

Шампионатът бе открит официално от президента на международната федерация по джудо Мариус Визер, шефът на родната централа проф. Румен Стоилов и заместник министрите на спорта и туризма проф. Стоян Андонов и Павлин Петров.

В първенството участват 551 състезатели от 72 страни. Проф. Стоилов освен на ММС, МТ и тотото благодари на колегите си от федерацията. "Радвам се в тези тежки времена да видя толкова млади хора. Нашето мото е за мир, за солидарност. Благодаря на федерацията по джудо и правителството на България за организацията", заяви Мариус Визер.

Във втория ден на първенството Преслав Николов (66) записа два успеха над Конър Галант (Канада) и Дан Риос (Венецуела), но загуби от Ролан Каиргали (Казахстан), като казахите се оказаха големия препъни камък за нашите. В репесажа падна и от Зигамантас Каралевичус (Литва) и остана седми. Другият ни представител в категорията Иван Николчев стартира сащо с две победи над Мешари Марзук (Кувейт) и Юсеф Елсайед (Египет) и бе спрян от казаха Мухамедали Жилкайдар.

При 60-килограмовите Владимир Тодоров победи Умар Тащанбеков (Киргизстан), и отново загуби от казах Йернур Батиргали. Самуил Димитров падна в първия си мач срещу Мохамедкарим Носиров (Узбекистан).

При момичетата единствената победа записа Преслава Ковачева (48) над Карла Дементино (Доминика), но след това загуби от Айрора Марин Каринчес (Испания). В същата категория Калина Григорова падна от Асел Русанова (Казахстан). Марая Маркова (52) също записа загуба в първата си среща от Елизавета Павленко (Молдова).