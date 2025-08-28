ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Армията от гастарбайтери в ЦСКА 1948 се увеличи с още един

Огнйен Гашевич Снимка: ЦСКА 1948

Армията от гастарбайтери, привлечени това лято в ЦСКА 1948, се увеличи с още един легионер.

Тимът от Бистрица подсили левия фланг на защитата с Огнйен Гашевич. 23-годишният национал на Черна гора вече е печелил шампионска титла и купа на страната. Футболистът досега игра за "Будучност" (Подгорица).

Според медиите в Черна гора сделката е на стойност 150 000 евро.

„Млад, амбициозен и с опит на международната сцена, той пристига с желание да допринесе за бъдещите успехи на отбора!", написаха от ЦСКА 1948.

Огнйен Гашевич Снимка: ЦСКА 1948

