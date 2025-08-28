ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зам.-министър Андонов откри световното първенство ...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21190065 www.24chasa.bg

Белингам се завръща на терена по-бързо от очакваното

1264
Джуд Белингам и президентът на "Реал" Флорентино Перес при представянето Снимка: клубен фейсбук

Възстановяването на полузащитника на "Реал" (Мадрид) Джуд Белингам протича по-бързо от очакваното, твърди испанският вестник "АС".

След края на участието на кралския клуб на световното клубно първенство в САЩ 22-годишният английски национал се подложи на операция на лявото рамо, което му създаваше проблеми още от времето му в "Борусия" (Дортмунд).

Очакваше се Белингам да бъде извън терените поне до ноември, но според новите прогнози има вероятност футболистът да се завърне в игра през октомври.

Възможно е той да играе в първото голямо дерби на Испания срещу "Барселона" на "Сантяго Бернабеу" на 26 октомври.

От мадридския клуб  обаче вече коментираха, че няма да рискуват с прибързано включване на Джуд Белингам отново в състава.

Джуд Белингам и президентът на "Реал" Флорентино Перес при представянето Снимка: клубен фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя