Белингам се завръща на терена по-бързо от очакваното

Възстановяването на полузащитника на "Реал" (Мадрид) Джуд Белингам протича по-бързо от очакваното, твърди испанският вестник "АС".

След края на участието на кралския клуб на световното клубно първенство в САЩ 22-годишният английски национал се подложи на операция на лявото рамо, което му създаваше проблеми още от времето му в "Борусия" (Дортмунд).

Очакваше се Белингам да бъде извън терените поне до ноември, но според новите прогнози има вероятност футболистът да се завърне в игра през октомври.

Възможно е той да играе в първото голямо дерби на Испания срещу "Барселона" на "Сантяго Бернабеу" на 26 октомври.

От мадридския клуб обаче вече коментираха, че няма да рискуват с прибързано включване на Джуд Белингам отново в състава.