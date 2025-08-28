Играчите на “Юнайтед” саботират Рубен Аморим

Точно когато феновете на “Манчестър Юнайтед” си помислиха, че не може да стане по-зле, четвъртодивизионният отбор “Гримзби” обърка още повече нещата за 20-кратния шампион на Англия и потопи някогашния велик клуб под дъното. “Червените дяволи” записаха още един исторически антирекорд под ръководството на Рубен Аморим - отборът бе изхвърлен от купата на лигата от тим от 4-а дивизия. И по този начин “Юнайтед” отпадна от реално единствения си шанс за трофей след дузпи - 11:12. В редовното време двубоят завърши 2:2, след като отборът от 4-ото ниво на футбола на Острова води 2:0 до заключителната част на срещата.

В Англия твърдят, че зад историческия резил на едновремешния гранд стои саботаж от страна на играчите на Аморим. Методите на португалеца не допадат на звездите на клуба. И футболистите дружно искат да махнат наставника. А как най-лесно да стане това, освен да губят всеки мач.

Самият Аморим подозира за саботажа от страна на неговите играчи. В Англия изтъкват, че езикът на тялото на португалеца го издава. Именно поради тази причина мениджърът на “червените дяволи” се скри на скамейката при изпълненията на дузпите.

Въпреки призивите “Юнайтед” още няма да освобождава Аморим. Бившият наставник на “Спортинг” (Лисабон), който пристигна през ноември миналата година на “Олд Трафорд”, ще получи последен шанс. При провал срещу “Бърнли” през уикенда португалецът 100% си стяга багажа от “Театърът на мечтите”.

“По-добрият отбор на терена продължи”, каза за отпадането от храбрия тим на “Гримзби” Аморим. На Острова пък вече спрягат неговите евентуални заместници. Първи в списъка е бившият селекционер на Англия Гарет Саутгейт.

