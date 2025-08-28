Кабаков на семинар с най-добрите съдии в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрият български футболен съдия в последните години Георги Кабаков получи поредното признание, пишат на сайтът на БФС.

"Пловдивският рефер получи персонална покана за семинара на елитните съдии на УЕФА, който ще се проведе от първи до трети септември в Женева. Два дни по-късно, Кабаков ще ръководи и един от сблъсъците в шампионата на ОАЕ.

Това е поредно престижно назначение за българския съдия след успешно ръководените срещи от европейските клубни турнири през този сезон", написаха още от БФС.