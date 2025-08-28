За 6 мин АЗ отказа "Левски", "сините" губят 0:2 в Нидерландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"АЗ Алкмаар" води 2:0 на "Левски" в реванша от плейофа за влизане в същинската фаза на Лигата на конференциите. Домакините отриха още в 3-ата мин. Разписа се Ибрахим Садик. Ганайският футболист прониза вратата на Светослав Вуцов от няколко метра.

Домакините получиха фал. Топката срещна стената при изпълнение на свободен удар, а Жорди Класи отправи добавка в долния ляв ъгъл. Светослав Вуцов изби, но право в краката на Ибрахим Садик, който с глава прати топката в мрежата.

3 мин по-късно нидерландският тим реши всичко в срещата, като направи 2:0 и така общият резултат в сблъсъка стана 4:0 (след 2:0 за АЗ в София).

Меес де Вит получи подаване отляво, елиминира с лекота трима бранители на "сините" и с успореден пас намери Мекс Меердинк, който отблизо не остави шанс на Вуцов.

2 мин по-късно играчите на Хулио Веласкес поискаха дузпа. Радослав Кирилов бе съборен в наказателното поле и претендира, че срещу него е извършено нарушение. Помощниците на главния съдия Дамиан Силвещрак от ВАР прегледаха ситуацията, но прецениха, че нарушения няма.

В 14-ата мин "сините" отправиха първия си точен удар. Той бе дело на Евертон Бала, но топката попадна право в ръцете на стража на съперника.

На стадиона в Алкмаар "сините" са подкрепяни от над 1000 привърженици, които са изпълни до край сектора за гости.

Треньорът на родния вицешампион Хулио Веласкес прави 2 промени спрямо седмица по-рано. На върха на атаката е поставен 21-годишният таран Борислав Рупанов. В защита пък се завръща титулярният капитан на "Левски" Цунами, който заменя Макун.

Съперникът на "сините" е без голямата си звезда за двубоя. Нападателят Трой Парът е оставен извън титулярите от наставника на нидерландците.

Ето съставите на двата отбора:

"АЗ Алкмаар": 1. Роме-Джейдън Овусу-Одуро - 30. Денсо Касиус, 3. Вутер Гус, 5. Алешандре Пенетра, 34. Меес де Вит - 6. Пеер Коопмайнерс, 8. Жорди Класи - К, 26. Кеес Смит - 11. Ибрахим Садик, 35. Мекс Меердинк, 27. Ро-Зангело Даал

"Левски": 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами - К, 3. Майкон - 18. Гашпер Търдин, 17. Евертон Бала, 10. Асен Митков, 88. Марин Петков, 99. Радослав Кирилов, 77. Борислав Рупанов