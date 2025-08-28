Шампионската лига пак осигури звездни дербита (жребий на отборите от I урна)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жребият за основната фаза на Шампионската лига, която за втори сезон ще се проведе по новия формат, пак предостави една камара звездни дербита между най-големите отбори в Европа.

Феновете ще станат отново свидетели на сблъсък между “Реал” (М) и “Манчестър Сити”, както и на мачове като “Барселона” - ПСЖ и “Байерн” - “Челси”.

Компютър определи съперниците на участниците в най-силния евротурнир.

Ето и съперниците на 9-те отбора от I урна:

“Байерн” - “Челси” (домакин), ПСЖ (гост), “Брюж” (д), “Арсенал” (г), “Спортинг” (д), “Айндховен” (г), “Сен Жилоаз” (д), “Пафос” (г).

“Челси” - “Барселона” (д), “Байерн” (г), “Бенфика” (д), “Аталанта” (г), “Аякс” (д), “Наполи” (г), “Пафос” (д), “Карабах” (г).

“Реал” (М) - “Манчестър Сити” (д), “Ливърпул” (г), “Ювентус” (д), “Бенфика” (г), “Марсилия” (д), “Олимпиакос” (г), “Монако” (д), “Кайрат” (г).

“Интер” - “Ливърпул” (д), “Борусия” (Д) (г), “Арсенал” (д), “Атлетико” (г), “Славия”, (Пр) (д), “Аякс” (г), “Кайрат” (д), “Сен Жилоаз” (г).

“Борусия” (Д) - “Интер” (д), “Манчестър Сити” (г), “Вилярел” (д), “Ювентус” (г), “Бодьо/Глимт” (д), “Тотнъм” (г), “Атлетик” (д), “Копенхаген” (г).

“Ливърпул” - “Реал” (д), “Интер” (г), “Атлетико” (д), “Айнтрахт” (г), “Айндховен” (д), “Марсилия” (г), “Карабах” (д), “Галатасарай” (г).

“Барселона” - ПСЖ (д), “Челси” (г), “Айнтрахт” (д), “Брюж” (г), “Олимпиакос” (д), “Славия” (Пр) (г), “Копенхаген” (д), “Нюкасъл (г).

ПСЖ - “Байерн” (д), “Барселона” (г), “Аталанта” (д), “Байер” (Л) (г), “Тотнъм” (д), “Спортинг” (г), “Нюкасъл” (д), “Атлетик” (г).

“Манчестър Сити” - “Борусия” (Д) (д), “Реал” (г), “Байер” (Л) (д), “Виляреал” (г), “Наполи” (д), “Бодьо/Глимт” (г), “Галатасарай” (д), “Монако” (г).