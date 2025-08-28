Шампионската лига пак осигури звездни дербита (жребий на отборите от I урна)

Жребият за основната фаза на Шампионската лига, която за втори сезон ще се проведе по новия формат, пак предостави една камара звездни дербита между най-големите отбори в Европа.
Феновете ще станат отново свидетели на сблъсък между “Реал” (М) и “Манчестър Сити”, както и на мачове като “Барселона” - ПСЖ и “Байерн” - “Челси”.
Компютър определи съперниците на участниците в най-силния евротурнир.
Ето и съперниците на 9-те отбора от I урна:
“Байерн” - “Челси” (домакин), ПСЖ (гост), “Брюж” (д), “Арсенал” (г), “Спортинг” (д), “Айндховен” (г), “Сен Жилоаз” (д), “Пафос” (г).
“Челси” - “Барселона” (д), “Байерн” (г), “Бенфика” (д), “Аталанта” (г), “Аякс” (д), “Наполи” (г), “Пафос” (д), “Карабах” (г).
“Реал” (М) - “Манчестър Сити” (д), “Ливърпул” (г), “Ювентус” (д), “Бенфика” (г), “Марсилия” (д), “Олимпиакос” (г), “Монако” (д), “Кайрат” (г).
“Интер” - “Ливърпул” (д), “Борусия” (Д) (г), “Арсенал” (д), “Атлетико” (г), “Славия”, (Пр) (д), “Аякс” (г), “Кайрат” (д), “Сен Жилоаз” (г).
“Борусия” (Д) - “Интер” (д), “Манчестър Сити” (г), “Вилярел” (д), “Ювентус” (г), “Бодьо/Глимт” (д), “Тотнъм” (г), “Атлетик” (д), “Копенхаген” (г).
“Ливърпул” - “Реал” (д), “Интер” (г), “Атлетико” (д), “Айнтрахт” (г), “Айндховен” (д), “Марсилия” (г), “Карабах” (д), “Галатасарай” (г).
“Барселона” - ПСЖ (д), “Челси” (г), “Айнтрахт” (д), “Брюж” (г), “Олимпиакос” (д), “Славия” (Пр) (г), “Копенхаген” (д), “Нюкасъл (г).
ПСЖ - “Байерн” (д), “Барселона” (г), “Аталанта” (д), “Байер” (Л) (г), “Тотнъм” (д), “Спортинг” (г), “Нюкасъл” (д), “Атлетик” (г).
“Манчестър Сити” - “Борусия” (Д) (д), “Реал” (г), “Байер” (Л) (д), “Виляреал” (г), “Наполи” (д), “Бодьо/Глимт” (г), “Галатасарай” (д), “Монако” (г).