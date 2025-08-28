ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" се хвърля за групите на Лига Европа ср...

"Лудогорец" се хвърля за групите на Лига Европа срещу "Шкендия" в Разград, води 2:0 в 24-ата минута

Снимка: Startphoto.bg

Хегемонът в българския футбол през последните 14 години "Лудогорец" излиза в решителен мач за влизане в групите на Лига Европа срещу албанския шампион "Шкендия".

Мачът започна в 20,30 часа на "Хювефарма Арена" в Разград, а съдия е швейцарецът Урс Шнидер.

В първия мач "Шкендия" победи 2:1, така че на българския шампион му трябва победа с два гола разлика.

"Орлите" направиха това реалност още в 24-ата минута, след като поведоха 2:0.

В 9-ата минута Кайо Видал нахлу мощно в наказателното поле и стреля. Вратарят на гостите Бабукар Гайе спаси удара му, но топката отскочи към границата на наказателното поле, откъдето Едвин Куртулуш и с плътен удар я прати във вратата за 1:0.

След това Кайо Видал удари греда, а вратарят Гайе спаси още един опасен негов удар.

Беше ясно, че "Лудогорец" е по-качественият отбор и вторият гол падна в 24-ата минута, когато се разписа Ивайло Чочев с прекрасен удар от въздуха с левия крак.

Това бе четвъртото попадение на българския национал в Европа през този сезон.

Стартовите състави на двата отбора:

"Лудогорец": Серджио Падт, Сон, Едвин Куртулуш, Диниш Алмейда, Антон Недялков, Педро Нареси, Ивайло Чочев, Дерой Дуарте, Ерик Маркус, Матеус Машадо, Кайо Видал.

"Шкендия": Бабукар Гайе, Александър Трумци, Имран Фетай, Клисман Каке, Роналдо Уебстър, Решат Рамадани, Адаму Алхасон, Фабрис Тамба, Арбин Зейнулай, Лиридон Латифи, Бесарт Ибрахими.

Снимка: Startphoto.bg

