Наказаха български тенисист за 5 години заради черно тото

Български тенисист бе лишен от състезателни права и глобен заради участие в черно тото.

Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) обяви, че Симон Антони Иванов е отстранен за 5 години и е глобен с 25 000 долара за нарушения по Програмата за борба с корупцията в тениса (TACP).

25-годишният Иванов, който в кариерата си достигна до №598 на сингъл през 2023 г., е отказал да присъства на изслушването, ръководено от прочутия проф. Ричард Макларън. Иванов е признат за отговорен за нарушение на Раздел D.1.a. (залагания) за над 196 000 евро, заложени на професионални тенис мачове между февруари и октомври 2022 г., и по Раздел F.2.b. (отказ от сътрудничество).

Срокът на санкцията е увеличен с допълнителни 12 месеца поради "сплашващо" и "заплашително" поведение на играча по време на арбитражния процес.

В решението се казва още:

"След редица сигнали за подозрителни мачове, свързани с поне 11 двубоя, изиграни от Иванов между ноември 2019 г. и април 2024 г., ITIA започна разследване, като разпита играча 4 пъти между 2022 г. и 2024 г., което включваше издаване на писмени искания за анализ на известните мобилни устройства на играча като част от разследването за потенциална корупционна дейност.

Играчът, за когото се смяташе, че има достъп до множество мобилни устройства, не се съобрази изцяло с тези искания, като по-късно оспори юрисдикцията на TACP и отказа да участва в производството.

В писменото решение от 15 август 2025 г. комисията заяви, че оспорванията от страна на Иванов са "напълно безпочвени" и че поведението му е "опит за сплашване на лица и е напълно неправомерно предвид ангажиментите на играча да бъде обвързан от TACP. Заплахите и твърденията се отхвърлят без допълнителен отговор като неоснователни."

По време на периода на лишаване от права, който изтича на 14 август 2030 г., на Иванов е забранено да играе, да тренира или да присъства на каквото и да е тенис събитие, разрешено или санкционирано от членовете на ITIA (ATP, ITF, WTA, Тенис Австралия, Френската федерация по тенис, "Уимбълдън" и USTA) или която и да е национална асоциация.

След официалното обявяване на решението от ITIA от Българската федерация по тенис публикуваха позиция.

"Българската федерация по тенис желае да заяви, че винаги е подкрепяла усилията за борба с манипулирането на мачове и състезания.

От началото на годината (ITIA), които са съвместен орган за противодийствие на корупцията с участие на Международната федерация по тенис (ITF), ATP, WTA и турнирите от Големия шлем е наказала повече от 15 тенисисти, които са предимно от най-ниското ниво на професионалния тур.

БФТ винаги е отстоявала позицията си за нулева толерантност към опитите за корупционни практики в спорта. През годините сме показвали нетърпимост към нарушаването на честната игра с редица решения. Политиката ни да насърчаваме феърплея на корта от ранна детска възраст намери израз в много успешната кампания „Тенисът – честна игра" и други подобни инициативи.

Като част от наказанието на Симон Антони Иванов БФТ спира считано от днес състезателните му права и ще следи строго за недопускането му на турнири от вътрешния и международен календар като състезател, треньор или зрител за периода на санкцията.

БФТ ще продължи да има нулева толерантност и ще работи в синхрон с правоприлагащите органи в България, които трябва да следят за пресичане на подобни практики", пише официалният сайт на федерацията ни.