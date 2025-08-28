ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп ограничава срока на визите за студенти на 4 ...

"Арда" помечта, но отпадна гордо от Лигата на конференциите

Серкан Юсеин от "Арда" в борба за висока топка със Зоран Арсенич от "Ракув". СНИМКА: STARTPHOTO.BG

"Арда" помечта, но отпадна в плейофа за Лигата на конференциите. Тимът от Кърджали отстъпи у дома 1:2 на полския вицешампион "Ракув" в реванша. И така с общ 1:3 отборът на Александър Тунчев приключи гордо с участието си в турнирите на УЕФА. Въпреки лошият старт българският отбор имаше период на възход и реални мисли мининум за вкарване на мача в продължения.

Поляците откриха резултата още във 2-ата мин - истински шок от съблекалнята.

През втората част "Арда" изравни чрез Антонио Вутов (56-ата мин) от дузпа.

И когато отборът на Александър Тунчев гледаше по-смело напред в търсене на нов гол и изравняване на общия резултат, в 70-ата мин домакините останаха с човек по-малко - Георги Николов бе изгонен с втори жълт картон.

В края на срещата "Арда" остана с 9 души на терена. Тогава Димитър Велковски получи червен картон, след като направи дузпа. Стражът на тима от Родопите Анатолий Господинов парира шута на Иви Лопес, но топката се върна у играча на поляците, който на празна врата отбеляза, за да фиксира крайното 2:1.

