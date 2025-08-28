Кирил Десподов влезе с ПАОК в Лига Европа след 5:0 над "Риека"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият ПАОК с капитана на България Кирил Десподов разби 5:0 хърватския шампион "Риека" в реванша от плейофите за Лига Европа и влезе в същинската фаза на втория по сили евротурнир. В Хърватия солунчани бяха паднали с 0:1.

Десподов бе титуляр за първи път след контузиите си и игра до 69-ата мин.

Точни за домакините бяха Суалио Мейте (12), Йоанис Константелиас (25), Фьодор Чалов (56), Георгиос Гякумакис (77) и Димитриос Пелкас (89).

В 71-ата мин Анте Майстрович от "Риека", в чиято група не бе Доминик Янков, бе изгонен след втори жълт картон.