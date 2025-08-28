ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп ограничава срока на визите за студенти на 4 ...

Сестрите Стоеви стигнаха четвъртфинал на световното

Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/BadmintonBulgaria/

Габриела и Стефани Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Париж.

Европейските шампионки победиха в оспорван двубой поставените под номер 8 в схемата и бивши световни шампионки и медалистки Юки Фукушима и Маю Мацумото (Япония) с 21:18, 20:22, 22:20 за 74 минути. 

Мацумото има 2 световни титли, а Фукушима е трикратна световна вицешампионка, но с други партньорки.

Така българките изравниха най-доброто си постижение на световно - четвъртфинал от Уелва 2021. Те са единствената европейска двойка останала в турнира, а в следващия кръг ще играят срещу вторите в схемата и в световната ранглиста Пърли Тан и Тина Муралитаран от Малайзия.

