Сестрите Стоеви стигнаха четвъртфинал на световното

Габриела и Стефани Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Париж.

Европейските шампионки победиха в оспорван двубой поставените под номер 8 в схемата и бивши световни шампионки и медалистки Юки Фукушима и Маю Мацумото (Япония) с 21:18, 20:22, 22:20 за 74 минути.

Мацумото има 2 световни титли, а Фукушима е трикратна световна вицешампионка, но с други партньорки.

Така българките изравниха най-доброто си постижение на световно - четвъртфинал от Уелва 2021. Те са единствената европейска двойка останала в турнира, а в следващия кръг ще играят срещу вторите в схемата и в световната ранглиста Пърли Тан и Тина Муралитаран от Малайзия.