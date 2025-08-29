Поканиха Григор Димитров на форум за дълголетие

Напоследък Григор Димитров има повече свободно време от обичайното. Най-добрият български тенисист в историята не играе по турнири, тъй като се възстановява от операцията на скъсан гръден мускул (травмата получи на “Уимбълдън”). Прекарва времето си във фитнеса и по лекари в Монте Карло заедно с приятелката си Ейса Гонсалес, готви, плува и кара мотоциклет.

Тези дни бившият №3 в света получи покана за по-специален ангажимент и ако приеме, ще бъде гост лектор на форум за дълголетие в швейцарския курорт Санкт Мориц. Срещата и разговорът с участниците са предвидени за 19 септември.

“Развълнувани сме да обявим, че световноизвестната икона на тениса Григор Димитров ще ни окаже честта да присъства на форума за дълголетие през 2025 г. Григор е известен със своята подвижност, прецизност и безкрайна енергия и е пример за съчетанието на позитивно мислене с добра физическа форма, с които преодолява предизвикателствата на живота. За първи път той ще ни поведе извън границите на корта за тенис по време на мастърклас за младите как да живеят дълго. Григор ще съветва младите ни гости как да не отстъпват пред трудностите и как да управляват психиката си, за да бъдат силни. По време на тази специална среща той ще разкрие как поддържа концентрация, как се справя със страха и несигурността. Това ще бъдат важни уроци, засягащи не само спорта, но полезни и за изпитанията, на които животът ни подлага всеки ден. Не пропускайте възможността да научите нещо от истинска легенда”, пише в официалната покана от организаторите.

Григор Димитров е представен с успехите си в тениса, но също и като една от най-търсените звезди, известен с атрактивната си игра и приятелското отношение към феновете. Припомня се, че от 2022 г. има фондация на своето име с мотото: “Вярваме в силата на спорта и образованието да променят нещата”.

