Пълен жребий за Шампионската лига

Ето пълният жребий за основната фаза на Шампионската лига. Първият кръг ще се проведе в периода 16 - 18 септември. Точната програма за отборите ще бъде уточнена в понеделник.

"Байерн" - "Челси" (домакин), ПСЖ (гост), "Брюж" (д), "Арсенал" (г), "Спортинг" (д), "Айндховен" (г), "Сен Жилоаз" (д), "Пафос" (г).

"Челси" - "Барселона" (д), "Байерн" (г), "Бенфика" (д), "Аталанта" (г), "Аякс" (д), "Наполи" (г), "Пафос" (д), "Карабах" (г).

"Реал" (М) - "Манчестър Сити" (д), "Ливърпул" (г), "Ювентус" (д), "Бенфика" (г), "Марсилия" (д), "Олимпиакос" (г), "Монако" (д), "Кайрат" (г).

"Интер" - "Ливърпул" (д), "Борусия" (Д) (г), "Арсенал" (д), "Атлетико" (г), "Славия", (Пр) (д), "Аякс" (г), "Кайрат" (д), "Сен Жилоаз" (г).

"Борусия" (Д) - "Интер" (д), "Манчестър Сити" (г), "Вилярел" (д), "Ювентус" (г), "Бодьо/Глимт" (д), "Тотнъм" (г), "Атлетик" (д), "Копенхаген" (г).

"Ливърпул" - "Реал" (д), "Интер" (г), "Атлетико" (д), "Айнтрахт" (г), "Айндховен" (д), "Марсилия" (г), "Карабах" (д), "Галатасарай" (г).

"Барселона" - ПСЖ (д), "Челси" (г), "Айнтрахт" (д), "Брюж" (г), "Олимпиакос" (д), "Славия" (Пр) (г), "Копенхаген" (д), "Нюкасъл (г).

ПСЖ - "Байерн" (д), "Барселона" (г), "Аталанта" (д), "Байер" (Л) (г), "Тотнъм" (д), "Спортинг" (г), "Нюкасъл" (д), "Атлетик" (г).

"Манчестър Сити" - "Борусия" (Д) (д), "Реал" (г), "Байер" (Л) (д), "Виляреал" (г), "Наполи" (д), "Бодьо/Глимт" (г), "Галатасарай" (д), "Монако" (г).

"Байер" (Л) - ПСЖ (д), "Манчестър Сити" (г), "Виляреал" (д), "Бенфика" (г), "Айндховен" (д), "Олимпиакос" (г), "Нюкасъл" (д), "Копенхаген" (г).

"Арсенал" - "Байерн" (д), "Интер" (г), "Атлетико" (д), "Брюж" (г), "Олимпиакос" (д), "Славия" (Пр" (г), "Кайрат" (д), "Атлетик" (г).

"Аталанта" - "Челси" (д), ПСЖ (г), "Брюж" (д), "Айнтрахт" (г), "Славия" (Пр) (д), "Марсилия" (г), "Атлетик" (д), "Сен Жилоаз" (г).

"Бенфика" - "Реал" (д), "Челси" (г), "Байер" (Л) (д), "Ювентус" (г), "Наполи" (д), "Аякс" (г), "Карабах" (д), "Нюкасъл" (г).

"Брюж" - "Барселона" (д), "Байерн" (г) "Арсенал" (д), "Аталанта" (г), "Марсилия" (д), "Спортинг" (г), "Монако" (д), "Кайрат" (г).

"Айнтрахт" (Фр) - "Ливърпул" (д), "Барселона" (г), "Аталанта" (д), "Атлетико" (г), "Тотнъм" (д), "Наполи" (г), "Галатасарай" (д), "Карабах" (г).

"Ювентус" - "Борусия" (Д) (д), "Реал" (г), "Бенфика" (д), "Виляреал" (г), "Спортинг" (д), "Бодьо/Глимт" (г), "Пафос" (д), "Монако" (г).

"Атлетико" (М) - "Интер" (д), "Ливърпул" (г), "Айнтрахт" (д), "Арсенал" (г), "Бодьо/Глимт" (д), "Айндховен" (д), "Сен Жилоаз" (д), "Галатасарай" (г).

"Виляреал" - "Манчестър Сити" (д), "Борусия" (Д) (г), "Ювентус" (д), "Байер" (Л) (г), "Аякс" (д), "Тотнъм" (г), "Копенхаген" (д), "Пафос" (г).

"Марсилия" - "Ливърпул" (д), "Реал" (г), "Аталанта" (д), "Брюж" (г), "Аякс" (д), "Спортинг" (г), "Нюкасъл" (д), "Сен Жилоаз" (г).

"Тотнъм" - "Борусия" (Д) (д), ПСЖ (г), "Виляреал" (д), "Айнтрахт" (г), "Славия" (Пр) (д), "Бодьо/Глимт" (г), "Копенхеген" (д), "Монако" (г).

"Бодьо/Глимт" - "Манчестър Сити" (д), "Борусия" (Д) (г), "Ювентус" (д), "Атлетико" (г), "Тотнъм" (д), "Славия" (Пр) (г), "Монако" (д), "Галатасарай" (г).

"Спортинг" (Л) - ПСЖ (д), "Байерн" (г), "Брюж" (д), "Ювентус" (г), "Марсилия" (д), "Наполи" (г), "Кайрат" (д), "Атлетик" (г).

"Олимпиакос" - "Реал", "Борусия" (Д) (г), "Ювентус" (д), "Атлетико" (г), "Тотнъм" (д), "Славия" (г), "Монако" (д), "Галатасарай" (г).

"Аякс" - "Интер" (д), "Челси" (г), "Бенфика" (д), "Виляреал" (г), "Олимпиакос" (д), "Марсилия" (г), "Галатасарай" (д), "Карабах" (г).

"Славия" (Пр) - "Барселона" (д), "Интер" (г), "Арсенал" (д), "Аталанта" (г), "Бодьо/Глимт" (д), "Тотнъм" (г), "Атлетик" (д), "Пафос" (г).

"Айндховен" - Байерн (д), Ливърпул (г), Атлетико (д), Байер Леверкузен (г), Наполи (д), Олимпиакос (г), Юнион СЖ (д), Нюкасъл (г).

"Наполи" - "Челси" (д), "Манчестър Сити" (г), "Айнтрахт" (д), "Бенфика" (г), "Спортинг" (д), "Айндховен" (г), "Карабах" (д), "Копенхаген" (г).

"Атлетик" (Б) - ПСЖ (д), "Борусия" (Д) (г), "Арсенал" (д), "Аталанта" (г), "Спортинг" (д), "Славия" (Пр) (г), "Карабах" (д), "Нюкасъл" (г).

"Карабах" - "Челси" (д), "Ливърпул" (г), "Айнтрахт" (д), "Бенфика" (г), "Аякс" (д), "Наполи" (г), "Копенхаген" (д), "Атлетик" (г).

"Монако" - "Манчестър Сити" (д), "Реал" (г), "Ювентус" (д), "Брюж" (г), "Тотнъм" (д), "Бодьо/Глимт" (г), "Галатасарай" (д), "Пафос" (г).

"Галатасарай" - "Ливърпул" (д), "Манчестър Сити" (г) "Атлетико" (д), "Айнтрахт" (г), "Бодьо/Глимт" (д), "Аякс" (г), "Сен Жилоаз" (д), "Монако" (г).

"Нюкасъл" - "Барселона" (д), ПСЖ (г), "Бенфика" (д), "Байер" (Л) (г), "Айндховен" (д), "Марсилия" (г), "Атлетик" (д), "Сен Жилоаз".

"Сен Жилоаз" - "Интер" (д), "Байерн" (г), "Аталанта" (д), "Атлетико" (г), "Марсилия" (д), "Айндховен" (г), "Нюкасъл" (д), "Галатасарай" (г).

"Пафос" - "Байерн" (д), "Челси" (г), "Виляреал" (д), "Ювентус" (г), "Славия" (Пр) (д), "Олимпиакос" (г), "Монако" (д), "Кайрат" (г).

"Копенхаген" - "Байерн" (д), "Барселона" (г), "Байер" (Л) (д), "Виляреал" (г), "Наполи" (д), "Тотнъм" (г), "Кайрат" (д), "Карабах" (г).

"Кайрат" - "Реал" (д), "Интер" (г), "Брюж" (д), "Арсенал" (г), "Олимпиакос" (д), "Спортинг" (г), "Пафос" (д), "Копенхаген" (д).