Пълен жребий за Шампионската лига

Втори колега по амплоа на Илия Груев в "Лийдс" със същата контузия

Илия Груев

Втори колега по амплоа на национала Илия Груев в “Лийдс” е с контузия, съобщават в Англия.

Ао Танака също като капитана Итън Ампаду е получил травма на медиалната колатерална връзка в коляното и ще отсъства поне до края на паузата за националните отбори, или до средата на септември.

Така на поста вътрешен полузащитник мениджърът на “Лийдс” Даниел Фарке остава с трима играчи - Груев, Антон Щах и Шон Лонгстаф.

При условие че германецът играе във Висшата лига със схема 4-3-3, би трябвало всички налични да са титуляри в домакинството срещу “Нюкасъл” утре.

