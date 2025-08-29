"Фенербахче" уволни Моуриньо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турският гранд "Фенербахче" се раздели със старши треньора Жозе Моуриньо, съобщиха официално от клуба. Причината за уволнението на португалеца е, че те той не можа да вкара отбора в Шампионската лига.

"Фенерите" отпаднаха в плейофа от "Бенфика", който е първият клуб в треньорската кариера на Специалния.

"Пътят ни с Жозе Моуриньо, който изпълняваше длъжността треньор на нашия тим от сезон 2024/2025, се раздели.

Благодарим му за положените усилия за нашия отбор досега и му пожелаваме успех в бъдещата му кариера", гласи съобщението от "Фенербахче".