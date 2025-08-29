ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин задигна пари и часовник от стаята на ...

"Фенербахче" уволни Моуриньо

4220
Жозе Моуриньо Снимка: Ройтерс

Турският гранд "Фенербахче" се раздели със старши треньора Жозе Моуриньо, съобщиха официално от клуба. Причината за уволнението на португалеца е, че те той не можа да вкара отбора в Шампионската лига.

"Фенерите" отпаднаха в плейофа от "Бенфика", който е първият клуб в треньорската кариера на Специалния.

"Пътят ни с Жозе Моуриньо, който изпълняваше длъжността треньор на нашия тим от сезон 2024/2025, се раздели.

Благодарим му за положените усилия за нашия отбор досега и му пожелаваме успех в бъдещата му кариера", гласи съобщението от "Фенербахче".

Жозе Моуриньо Снимка: Ройтерс

