Десподов гостува с ПАОК на "Лудогорец" в Лига Европа, шампионите пак срещу "Ференцварош"

При 9-ото си участие в основната фаза на втория по сила континентален турнир - Лига Европа, "Лудогорец" ще играе за първи път срещу шотландски съперник, реши тегленият жребий.

В един от 8-те си мача серийният първенец у нас (14 титли поред) ще гостува на "Рейнджърс". Другият съперник от I урна за разградчани е "Бетис". Испанският тим ще гостува у нас, както и преди 3 г., когато би с 1:0. При визитата си "Лудогорец" падна с 2:3.

От втора урна на разградчани се паднаха ПАОК на Кирил Десподов и "Ференцварош". Бившият ас на "орлите" ще се завърне в Разград за гостуване на солунчани.

"Лудогорец" пък ще играе отново с "Ференцварош" в Будапеща, където бе разбит 0:3 по-рано този месец в квалификациите за Шампионската лига.

Останалите съперници на българския представител за мачове в Разград са френският "Ница" и испанският "Селта". Другите 2 гостувания за "Лудогорец" са срещу швейцарския "Йънг Бойс" и шведския "Малмьо", който спря "орлите" за Шампионската лига през 2022 г.

В Лига Европа участват 36 отбора. Първите 8 продължават напред в крайното подреждане продължават на 1/8-финалите. Тези от 9-до 16-то място ще се изправят в плейофи срещу съставите от 17-то до 24-то място за още 8, а останалите отпадат.