МРРБ: Корекции в проектите, а не политически игри ...

Испания с най-доброто срещу България

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте обяви групата за световните квалификации срещу България на 4 септември в София и гостуването 3 дни по-късно на Турция в Коня.

Освен голямата звезда Ламин Ямал в състава е и носителят на "Златната топка" Родри, който се завръща след контузия. Даниел Карвахал също отново е част от "ла фурия". 

Съставът на Испания:

Вратари: Унай Симон, Давид Рая и Алекс Ремиро.

Защитници: Дани Карвахал, Педро Поро, Алехандро Грималдо, Марк Кукурела, Робин Льо Норман, Пау Кубарси, Дийн Хаусен и Дани Вивиан.

Полузащитници: Родриго Ернандес-Родри, Мартин Зубименди, Фабиан Руис, Микел Мерино, Педри, Фермин Лопес и Гави.

Нападатели: Алваро Мората, Ламин Ямал, Нико Уилямс, Йереми Пино, Микел Оярсабал, Дани Олмо, Хесус Родригес и Феран Торес.

