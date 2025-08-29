ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МРРБ: Корекции в проектите, а не политически игри ...

Сестрите Стоеви отпаднаха на четвъртфинал на световното

Сестри Стоеви Снимка: Bulgarian Badminton Federation

Габриела и Стефани Стоеви отпаднаха в четвъртфиналите на двойки жени на световното по бадминтон в Париж.

Европейските шампионки отстъпиха пред вторите в схемата и в световната ранглиста Пърли Тан и Тина Муралитаран от Малайзия с 15:21, 10:21 за 32 минути.

Преди този мач сестрите постигнаха три поредни победи - над Рутапарна Панда и Светапарна Панда от Индия с 21:12, 21:11, над поставените под номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия) с 21:11, 21:9 и над номер 8 в схемата и Юки Фукушима и Маю Мацумото (Япония) с 21:18, 20:22, 22:20.

Така Стоеви изравниха най-доброто си постижение в кариерата - четвъртфинал от Мондиал в Уелва 2021.

Сестри Стоеви Снимка: Bulgarian Badminton Federation

