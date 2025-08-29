ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола блъсна 4-годишно дете в Бургас

Три победи за джудистите на световното в София

1172
Стилиян Бабачев (в бяло) се представи най-добре от българите на световното в София вчера. СНИМКА: БФ ДЖУДО/STARTPHOTO

Три срещи спечелиха българските джудисти на световното за кадети в София.

Стилиян Бабачев (73) стартира с две победи - над Жоао Габриел Моура (Бр) и Габриел Мейер (Лихт). След това обаче бе спрян от победителя в групата Лоуън Льо Бри (Кан). Николаз Михалев падна от Мизиртай Кидирбай (Каз). Христо Димитров (81) стартира със загуба от Нурадил Иманалиев (Кирг). Теодор Кацарски също бе спрян на старта на същата категория от австралиеца Акос Кели.

Юлиана Русинова (57) спечели първата си схватка с Елиана Абът (САЩ), но след това загуби от германката Йолина Рейнхолд, златна медалистка от олимпийския фестивал в Скопие тази година.

В същата категория Андреа Стоева падна от Кира Хегай (Каз). При 63-килограмовите Йоана Алексиева бе спряна в първия си мач от Ани-Ирис Хрисаки (Гърция). Елица Тодорова нямаше късмет с жребия и логично загуби от най-силната джудистка в категорията Айшат Алиева (неутрална).

