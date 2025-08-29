“Левски” продава един от капитаните си в Италия

Един от капитаните на “Левски” - Марин Петков, е много близо до трансфер във втородивизионния италиански “Монца”, съобщават на Ботуша.

Според информациите фланговият футболист ще подпише договор с клуба, който от това лято е собственост на мароканска групировка, до 2029 г. Прогнозата е “Левски” да получи за един от най-добрите си играчи около 1,3 милиона евро, като към тази сума може да има определени бонуси и процент при следващ трансфер.

Доскоро Петков бе пред трансфер в полския “Ракув”, който елиминира Арда” в квалификациите за Лигата на конференциите, но сделката се провали.

Футболист на “Монца” е друг български национал - Валентин Антов, който в момента се възстановява след операция от скъсани кръстни връзки и няма да играе най-вероятно до края на годиниата. “Монца” бе в елита през миналия сезон, но изпадна в серия “Б”, като има амбиции да се върне бързо в елита.

“Трудно се говори след такъв мач, но пък ние сме реалисти и трябва да си признаем, че не бяхме на нивото на съперника. Извадили сме си поука от всички мачове. Благодарение на 8-те срещи в Европа натрупахме безценен опит и това ще ни помогне за в бъдеще. Мисля, че този мач беше огледало на българския футбол, всеки един от нас, а и от футболните хора у нас го осъзнава”, пък бе част от коментара на изпълнителния директор на “Левски” Даниел Боримиров за загубата 1:4 от АЗ в Нидерландия в плейофния реванш за Лигата на конференциите.

“Сините” отпанднаха с общо 1:6.

