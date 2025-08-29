Треньорът на еврошампиона Испания: България ме притеснява много!

Пълна концентрация, никакво подценяване, че дори и сериозно уважение към българския национален отбор предвид незавидните резултати на “лъвовете” през последните години. Това демонстрира селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте преди световната квалификация в София на 4 септември.

“Много ме притеснява България. Това е първият мач. Трябва да сме много концентрирани. След това ще мислим за Турция, ще бъде много трудно гостуване. Турция има страхотен треньор и много добри футболисти, но трябва да се концентрираме върху България. България има по-непознати футболисти, но играят добър футбол и ще дадат всичко от себе си”, заяви Де ла Фуенте.

“Това е нов етап. Имаме много трудна квалификационна група. Хубаво е, че всички говорят за световното, но първо имаме квалификации. Карвахал и Родри ще бъдат изключително важни за нас заради опита, с който разполагат”, продължи той.

Де ла Фуенте беше попитан и за Мората. И ето как отговори: “Тук нищо не се подарява. Всичко се заслужава. Алваро е много важен играч за нас. Помага ни много, ще ни даде много футболни радости. Алваро е нашият капитан и е истински пример за всички млади”.

Логично сериозен интерес от медиите имаше към суперзвездата на Испания. А селекционерът направи интересен коментар: “Ламин Ямал няма нужда да си слага корона, а магическа шапка, защото е магьосник. Не е случайност, че е тук на 18 години.

Тренира повече от всички, дава изключително много на терена, има изключителен талант. Няма нужда да се говори за това какви празненства прави. Когато говорим за Карлос Алкарас, трябва да се фокусираме върху многото труд, който хвърля, а не дали е отишъл на Ибиса, същото е с Ламин”.