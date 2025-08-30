Халфът на Барселона Гави може да пропусне гостуването в София поради контузия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полузащитникът на Барселона Гави може да пропусне мачовете на Испания от квалификациите за Световното първенство през септември поради контузия, съобщи радио Каталуния, цитирано от БТА.

21-годишният халф е напуснал тренировката на каталунците в петък по-рано поради дискомфорт в коляното. Според източника, играчът ще премине през серия от медицински тестове, за да се оцени по-точно състоянието му.

Гави бе извън игра дълго време поради разкъсана предна кръстна връзка на дясното коляно и в Барселона са предпазливи, тъй като се опасяват от рецидив на травмата.

Треньорският щаб на испанския национален отбор също следи ситуацията, тъй като играчът е повикан за световните квалификации на 4 септември срещу България на стадион "Васил Левски" и три дни по-късно срещу Турция в Коня.