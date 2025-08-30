ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Халфът на Барселона Гави може да пропусне гостуването в София поради контузия

Халфът на "Барселона" Гави. Снимка: сайт на "Барселона"

Полузащитникът на Барселона Гави може да пропусне мачовете на Испания от квалификациите за Световното първенство през септември поради контузия, съобщи радио Каталуния, цитирано от БТА.

21-годишният халф е напуснал тренировката на каталунците в петък по-рано поради дискомфорт в коляното. Според източника, играчът ще премине през серия от медицински тестове, за да се оцени по-точно състоянието му.

Гави бе извън игра дълго време поради разкъсана предна кръстна връзка на дясното коляно и в Барселона са предпазливи, тъй като се опасяват от рецидив на травмата.

Треньорският щаб на испанския национален отбор също следи ситуацията, тъй като играчът е повикан за световните квалификации на 4 септември срещу България на стадион "Васил Левски" и три дни по-късно срещу Турция в Коня.

