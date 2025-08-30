Предложение за брак не разконцентрира Сабаленка, тя взе реванш от Лейла Фернандес на Откритото първенство на САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Арина Сабаленка надигра Лейла Фернандес с 6:3, 7:6(2) в женската схема на Откритото първенство на САЩ и запази надеждите си да стане първата тенисистка след Серина Уилямс, спечелила поредни титли във Флъшинг Медоус.

Световната номер едно взе реванша от Фернандес за поражението в три сета на полуфиналите през 2021 година. Сабаленка започна сковано, оцелявайки в маратонски първи гейм с три точки за пробив, преди да намери ритъма си и да преодолее съпротивата на канадката в два сета.

Сабаленка продължава към целта си да защити трофея и да се изравни със Серина Уилямс, която дублира титлата си в Ню Йорк преди повече от десетилетие.

"Наистина исках този реванш", каза Сабаленка в интервюто си на корта. "Много съм доволна от победата."

По време на срещата фен предложи брак на трибуните на стадион "Луис Армстронг", но Сабаленка запази концентрация и не позволи романтичният момент да я отклони от целта й.

"Мисля, че това е първият път, когато някой предлага брак по време на мой мач", каза Сабаленка. "Беше много мил момент, но просто се опитвах да не се усмихвам и да остана концентрирана. Беше много мило и вярвам, че са супер щастливи в момента."

Феновете започнаха да аплодират веднага щом видяха мъжа да пада на коляно с пръстена в ръка и той размаха ръце, за да ги насърчи да викат по-силно. Някои извадиха мобилни телефони, за да запишат момента, докато жената каза „да" през радостните си сълзи.

"Просто се опитвах да се съсредоточа върху играта си и това беше страхотен момент", каза Сабаленка.

Петата в схемата руска тенисистка Мира Андреева загуби от американката Тейлър Таунсенд в третия кръг с 5:7, 2:6 за 77 минути игра.

В друга среща от третия кръг американката Джесика Пегула, номер 4 в схемата, победи Виктория Азаренка от Беларус с 6:1, 7:5.