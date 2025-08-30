Отборът на бездомните ще играе с Литва за единадесето място на Homeless World Cup 2025

"Отбор на надеждата" ще се изправи срещу силния състав на Литва в мач за единадесетото място на Homeless World Cup 2025 в Осло, Норвегия.

Българският тим влезе в топ 12 на световния шампионат, след като вчера надигра с 4:2 състава на Дания. Двата отбора се срещнаха и в първата групова фаза на турнира. Тогава "Отбор на надеждата" спечели двубоя с датчаните с 6:0 на сух терен. Дъждовното време вчера обаче изравни възможностите на двата тима и вследствие на това разликата в резултата беше минимална.

В мача си за влизане сред десетте най-добри отбора на Homeless World Cup 2025 българският тим се изправи срещу Бразилия. Латиноамериканците доминираха през първата част, докато през втората контролът върху играта беше в полза на "Отбор на надеждата". Спорни съдийски отсъждания обаче доведоха до изразителна победа за Бразилия със 7:3.

За титлата на световния шампионат днес ще спорят съставите на Португалия и Египет. В мача за третото място ще се срещнат Полша и Южна Африка, които завършиха на първите две места в групата на "Отбор на надеждата" от втората фаза на турнира. В женското направление за златните медали ще играят Мексико и Уганда.

„Отбор на надеждата" е създаден през есента на 2011 година от изпълнителния директор на „Спортс Мениджмънт България" Виктор Кирков. Целта на проекта е чрез футбола и чрез създаването на свежи, находчиви решения да се насърчи социалното включване и интеграцията на младежи в неравностойно положение, посредством изграждане на техните личностни качества, четем на сайта на проекта.

До момента в проекта са се включили над 800 души от социални институции, ромски махали, бежански лагери, специализирани заведения за рехабилитация на зависимости от цяла България.

„Отбор на надеждата" е най-доброто съчетание между спортен и социален проект, реализирано на територията на България.

Фондация Homeless World Cup всяка година организира световно първенство по футбол за бездомни хора, а към момента стотици хиляди нуждаещи се от над 70 страни са се възползвали от стимула да участват на Мондиала. Ефектите от това са безпрецедентни. Над 70% от играчите променят живота си към по-добро. Те изграждат самочувствие и мотивация за развитие, отхвърлят зависимостта от наркотиците и алкохола, получават работни места, жилище, образование, обучение, за да станат дори футболисти, треньори и социални работници.

До този момент в националния „Отбор на надеждата" са взели участие 64 играчи, като всички те са успели да осъществят успешно социално включване или казано по друг начин – 100% успех.