Деяна Станиславова влезе в Идеалната петица на европейското първенство по баскетбол в Турция

Деяна Станиславова бе отличена за силното си представяне на европейското първенство по баскетбол, Дивизия Б, за момичета до 16 години в Турция. Баскетболистката на "Локомотив" - София намери място в Идеалната петица на турнира, който се проведе в Истанбул.

Крилото получи своя индивидуален приз след края на финалния двубой, в който България отстъпи на Литва с 60:77 и взе сребърните медали. Деяна Станиславова остави на своята сметка 13 точки, 7 борби, 2 асистенции и 4 откраднати топки в последния мач на нашия тим от надпреварата.

173-сантиметровата състезателка регистрира средни показатели от 14,7 точки, 6.9 борби, 2.7 асистенции и 4.4 откраднати топки в общо 7 мача на България на европейското. При стрелбата си от игра тя бе 49,4%, както и 80% от линията за изпълнение на наказателни удари за средно по 28,9 минути на среща.