ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия съобщи, че е свалила 20 украински дрона на с...

Времето София 31° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21199096 www.24chasa.bg

Деяна Станиславова влезе в Идеалната петица на европейското първенство по баскетбол в Турция

928
Деяна Станиславова Снимка: basketball.bg

Деяна Станиславова бе отличена за силното си представяне на европейското първенство по баскетбол, Дивизия Б, за момичета до 16 години в Турция. Баскетболистката на "Локомотив" - София намери място в Идеалната петица на турнира, който се проведе в Истанбул.

Крилото получи своя индивидуален приз след края на финалния двубой, в който България отстъпи на Литва с 60:77 и взе сребърните медали. Деяна Станиславова остави на своята сметка 13 точки, 7 борби, 2 асистенции и 4 откраднати топки в последния мач на нашия тим от надпреварата.

173-сантиметровата състезателка регистрира средни показатели от 14,7 точки, 6.9 борби, 2.7 асистенции и 4.4 откраднати топки в общо 7 мача на България на европейското. При стрелбата си от игра тя бе 49,4%, както и 80% от линията за изпълнение на наказателни удари за средно по 28,9 минути на среща.

Деяна Станиславова Снимка: basketball.bg

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол