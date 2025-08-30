ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джудистите завършиха световното в София с две пети...

Времето София 33° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21199194 www.24chasa.bg

"Бетис" оттегли офертата си за Антони

1456
Антони Снимка: instagram.com/antony00/

"Бетис" се отказва от привличането на нападателя на "Манчестър Юнайтед" Антони, съобщиха испанските медии, цитирани от БТА.

"Няма споразумение за Антони и ние оттеглихме офертата. Не можем да си позволим разходите и сумите, които трябва да се платят за играча", се казва в изявлението на клуба.

25-годишният бразилец игра под наем за испанския отбор миналия сезон. Той записа 26 мача, отбеляза 9 гола и направи 5 асистенции.

"Със семейството и приятелите. Животът винаги ни поднася големи изненади!" написа Антони в социалните мрежи след новината за неуспешните преговори.

Антони Снимка: instagram.com/antony00/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол