"Бетис" оттегли офертата си за Антони

"Бетис" се отказва от привличането на нападателя на "Манчестър Юнайтед" Антони, съобщиха испанските медии, цитирани от БТА.
"Няма споразумение за Антони и ние оттеглихме офертата. Не можем да си позволим разходите и сумите, които трябва да се платят за играча", се казва в изявлението на клуба.
25-годишният бразилец игра под наем за испанския отбор миналия сезон. Той записа 26 мача, отбеляза 9 гола и направи 5 асистенции.
"Със семейството и приятелите. Животът винаги ни поднася големи изненади!" написа Антони в социалните мрежи след новината за неуспешните преговори.