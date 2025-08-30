Нападателят на "Челси" Джаксън ще се присъедини към "Байерн" под наем до края на сезона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Челси" Никълъс Джаксън ще се присъедини към "Байерн Мюнхен" под наем до края на сезона с опция за закупуване идното лято срещу 56,2 милиона британски лири, съобщи информационната агенция ПA, цитирана от БТА.

"Челси" ще получи първоначална сума за наем от 13 милиона британски лири. 24-годишният сенегалски футболист е пътувал до Германия, за да финализира трансфера.

Джаксън се присъедини към "Челси" от "Виляреал" през 2023 г. за около 32 милиона британски лири, отбелязвайки 30 гола в 81 мача за "сините".

Той помогна на "Челси" да спечели Лигата на конференциите миналия сезон - отбелязвайки за победата с 4:1 над "Реал Бетис" на финала.

Джаксън не участва в първите два мача на "Челси" от новата кампания във Висшата лига, след пристигането на летните попълнения Жоао Педро и Лиам Делап.

Междувременно "Челси" потвърди напускането на Кристофър Нкунку с постоянен трансфер в Милан. Френският национал се присъедини към клуба от западен Лондон от "РБ Лайпциг" през 2023 г., отбелязвайки 18 гола в 62 мача по време на период, повлиян от контузия.

"Благодарим на Кристо за усилията му през целия му престой в клуба и му желаем всичко най-добро в началото на нова глава от кариерата си", се казва в изявление на уебсайта на "Челси".