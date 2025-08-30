ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Детската градина в ЦСКА продължава, Ето'о си реди трансфер в Израел

Създадената организация на детска градина в ЦСКА продължава. След като Лумбард Делова сам решаваше дали да тренира или да си урежда трансфер, сега се оказа, че и Джеймс Ето'о си преговарял с "Макаби" (Нетаня), зокато разхожда червената фланелка от началото на сезона. Това е информацията на "Африка фут". Според изданието камерунецът дори бил готов с личните условия, сега остава да се спазари цената му.

Още преди началото на сезона се заговори, че идването на Душан Керкез не е било по вкуса на Ето'о, което бе въодушевено отречено от треньора, но явно е било истина.

Сега е интересно дали халфът ще бъде използван в двубоя срещу "Славия" след информацията за преговорите с израелския тим.

След съботните мачове ЦСКА е последен в класирането на елита, като на Керкез му трябва само един мач без победа, за да запише името си в антирекордите на клуба.

