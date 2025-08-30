Джудистите завършиха световното в София с две пети и едно седмо място

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Джудистите ни завършиха световното първенство в София с две пети места на Цветелин Мартинов и Иво Галенков, и едно седмо на Преслав Николов.

В последния ден на индивидуалните състезания при 90-килограмовите Здравко Станев и Цветомир Вълков записаха по един мач. Станев бе победен от Амартувшин Намсраиджав (Монголия), а Вълков от Рарес Неацу (Румъния). При свръхтежките Никола Марков се справи с американеца Джуда Харис, но след това бе спрян от унгареца Даниел Чермак.

Александра Ценова (70) надви молдовката Мадина Думиника, но след това загуби от грузинката Кети Робакидзе. В същата категория Елизабет Митова падна в първия си двубой срещу бразилката Кларис Валим.

В свръхтежка категория Мария Черкелиева загуби от предтавителката силната узбекистанска школа Зарина Бобоназарова, която този сезон има две титли на азиатски купи и една на европейска. А втората ни представителка Калина Йорданова падна от германката Елина Дилгер, пета на европейския младежки олимпийски фестивал и двукратна медалистка от европейски купи тази година.

В неделя е отборното състезание, което е валидно за квалификация за младежката олимпиада в Дакар.