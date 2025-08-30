"Милан" привлече френския нападател Нкунку от "Челси" с петгодишен договор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Милан" подписа петгодишен договор с нападателя Кристофър Нкунку от Челси, обяви италианският клуб.

Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че трансферната сума за 27-годишния футболист е около 42 милиона евро.

Нкунку премина в "Челси" от "РБ Лайпциг" през юни 2023 г. с шестгодишен договор, след като блестеше по време на престоя си в Германия. Френският национал не получаваше достатъчно игрово време на "Стамфорд Бридж". В 62 мача за "Челси" той отбеляза 18 гола.

Нкунку спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство с отбора от Висшата лига миналия сезон.

Нкунку се присъединява към Ардон Яшари, Самуеле Ричи, Лука Модрич и Первис Еступинан като нови попълнения в Милан, който завърши осми в Серия А миналия сезон.