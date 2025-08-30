Веласкес: Не съм в София на разходка, а да печеля мачове

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че е доволен от европейската кампания, която тимът му изпраща, въпреки загубите от „АЗ Алкмаар". Той каза още, че вече е изцяло концентриран върху шампионата, където иска да печели победи.

„Имаме нормален подход. Считам, че се представихме добре в Европа, Бяхме близо да се класираме в основната фаза на турнирите след 15 години, в които това не беше правено. Отборите, срещу които се изправихме, бяха много сериозни. Представянето на играчите беше изключително. Горд съм с тях. Публиката също имаше изключително представяне и ни следваше навсякъде. Тези мачове могат да бъдат част от едно израстване. Сега сме концентрирани изцяло върху първенството, Купата на България. Тези осем мача могат да ни дадат изключителна увереност за това, което предстои. Опитваме се да направим един добър сезон и мисля, че сме на прав път. Вчера споделих същото на играчите. Намираме се в процес на възстановяване. Прибрахме се и веднага дойдохме тук, за да тренираме. Днес имаме следобедна тренировка. Сега е моментът, в който играчите се чувстват най-тежко. Утре имаме активация. Карлос Охене на 100% няма да вземе участие в мача с ЦСКА 1948. При останалите играчи се наблюдава повече, а при други по-малко умора", започна анализа си Хулио Веласкес.

Той коментира и съперникът в утрешния мач – ЦСКА 1948.

„Съперникът се представи доста добре по време на трансферния прозорец. Успяха да се подсилят добре. Това е отбор, който се представя много добре по време на шампионата. Имат ясна идея за играта и как да стигнат бързо до противниковата врата. Играят прагматично и имат бързи играчи по крилата. Имат раздвижен нападател, който дава доста опции. С ясното съзнание сме, че мачът ни няма да бъде лек. Имам обаче увереност и вяра в моите играчи", продължи испанският специалист.