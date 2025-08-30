Пиастри удари с 12 хилядни Норис в Нидерландия, лисица пресече пистата

Ландо Норис бе най-бърз във всички тренировки и първите две фази от квалификацията за Гран при на Нидерландия, но в решителния сегмент даде с 12 хилядни по-слабо време от съотборника си и лидер в класирането Оскар Пиастри и ще трябва да тръгне втори в състезанието.

За малко удоволствие на публиката Макс Верстапен с "Ред Бул" ще потегли трети, но вече над 2 десети от макларъните. До него е Исак Хаджар с RB, който вече е на половин секунда.

На трети ред потеглят Джордж Ръсел с "Мерцедес" и Шарл Льоклер с "Ферари". Зад тях са Луис Хамилтън с "Ферари" и бившия пилот на "Ред Бул", който бе пратен в RB Лиъм Лоусън. Топ 10 затвориха Карлос Сайнц с "Уилямс" и Фернандо Алонсо ("Астън Мартин").

Лек хаос предизвика лисица, която пресече пистата по време на втората част от квалификацията.