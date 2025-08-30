ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски журналисти са сред гостите на Фестивала н...

Времето София 36° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21200261 www.24chasa.bg

Пиастри удари с 12 хилядни Норис в Нидерландия, лисица пресече пистата

1624
Оскар Пиастри бе най-бърз в квалификацията за Гран при на Нидерландия.

Ландо Норис бе най-бърз във всички тренировки и първите две фази от квалификацията за Гран при на Нидерландия, но в решителния сегмент даде с 12 хилядни по-слабо време от съотборника си и лидер в класирането Оскар Пиастри и ще трябва да тръгне втори в състезанието.

За малко удоволствие на публиката Макс Верстапен с "Ред Бул" ще потегли трети, но вече над 2 десети от макларъните. До него е Исак Хаджар с RB, който вече е на половин секунда.

На трети ред потеглят Джордж Ръсел с "Мерцедес" и Шарл Льоклер с "Ферари". Зад тях са Луис Хамилтън с "Ферари" и бившия пилот на "Ред Бул", който бе пратен в RB Лиъм Лоусън. Топ 10 затвориха Карлос Сайнц с "Уилямс" и Фернандо Алонсо ("Астън Мартин").

Лек хаос предизвика лисица, която пресече пистата по време на втората част от квалификацията. 

Оскар Пиастри бе най-бърз в квалификацията за Гран при на Нидерландия.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол