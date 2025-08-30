ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" подписа с шампион на Алжир

1000
Акрам Бурас в музея на "Левски" Снимка: клубен сайт

„Левски" подписа договор с полузащитника Акрам Бурас. Контрактът с алжирския футболист е до лятото на 2028 година, съобщават от "Герена".

Акрам Бурас е роден на 23 февруари 2002 година в Аин Азел (Алжир). Юноша е на местния „ЕС Сетиф", с който подписва и първия си професионален договор.

В началото на 2021 година преминава в друг алжирски клуб – „Белоуиздад", за който записва 93 мача и вкарва 6 гола и печели три пъти шампионската титла на Алжир (2020/21, 2021/22 и 2022/23 година) и Купата на старната (2024 година). През лятото на 2024 година преминава в друг местен клуб – „Алжер", записвайки 38 мача и 4 гола за тима. Печели шампионската титла на Алжир (2024/25 година) и Суперкупата на страната (2025 година).

Полузащитникът има 2 мача за националния отбор на Алжир до 23 години и 2 срещи за селекцията на страната до 20 години.

