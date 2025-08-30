ВАР спаси "Манчестър Юнайтед" от нов резил

Капитанът на "Манчестър Юнайтед" Бруно Фернандеш този път вкара дузпа дълбоко в добавеното време и донесе първата победа за сезона с 3:2 над "Бърнли". 11-метровият бе даден след намесата на ВАР.

"Юнайтед" поведе след удар на Каземиро в главата, който оскочи от Джош Кулен за автогол. В 55-ата минута южноафриканецът Лайл Фостър изравни. Само 2 минути по-късно Браян Мбеумо изведе отново "Юнайтед" напред, но в 66-ата Джейдън Антъни изравни, за да дойде драмата в края.

"Борнмут" хвърли бомбата, като удари с 1:0 "Тотнъм" в Лондон след гол на Еванилсон още в 5-ата минута. "Съндърланд" надви с 2:1 "Брентфорд" у дома, като гостите поведоха с гол на Игор Тиаго, който има и български паспорт, но Льо Фе и Изидор донесоха обрата, като победното попадение падна също в добавеното време. "Евертън" надигра с 3:2 като гост "Уулвърхемптън". "Челси" без проблеми се справи с 2:0 у дома с "Фулъм" в лондонското дерби.