ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близки на загинал на пътя 25-годишен мъж излязоха ...

Времето София 31° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21200647 www.24chasa.bg

ВАР спаси "Манчестър Юнайтед" от нов резил

2348
Бруно Ферандес и Амад Диало просят дузпата от съдията Сам Барът. Снимка: Ройтерс

Капитанът на "Манчестър Юнайтед" Бруно Фернандеш този път вкара дузпа дълбоко в добавеното време и донесе първата победа за сезона с 3:2 над "Бърнли". 11-метровият бе даден след намесата на ВАР.

"Юнайтед" поведе след удар на Каземиро в главата, който оскочи от Джош Кулен за автогол. В 55-ата минута южноафриканецът Лайл Фостър изравни. Само 2 минути по-късно Браян Мбеумо изведе отново "Юнайтед" напред, но в 66-ата Джейдън Антъни изравни, за да дойде драмата в края.

"Борнмут" хвърли бомбата, като удари с 1:0 "Тотнъм" в Лондон след гол на Еванилсон още в 5-ата минута. "Съндърланд" надви с 2:1 "Брентфорд" у дома, като гостите поведоха с гол на Игор Тиаго, който има и български паспорт, но Льо Фе и Изидор донесоха обрата, като победното попадение падна също в добавеното време. "Евертън" надигра с 3:2 като гост "Уулвърхемптън". "Челси" без проблеми се справи с 2:0 у дома с "Фулъм" в лондонското дерби.

Бруно Ферандес и Амад Диало просят дузпата от съдията Сам Барът.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол