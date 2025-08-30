Душан Керкез с исторически антирекорд - 6 мача без победа за ЦСКА, 2:2 със "Славия"

Душан Керкез вече може да се гордее, след като е носител на абсолютния антирекорд в историята на ЦСКА от шест мача без победа от началото на сезона, след като направи 2:2 със "Славия". Така дори да го уволнят, той остава завинаги в историята на клуба, който в момента е на едно от последните места в елита, като само двете точки в директните двубои го извеждат пред "Спартак" (Вн) и "Ботев" (Пд). Утре обаче пловдивчани гостуват на "Лудогорец" и могат да променят нещата.

Мачът започна с невероятен късмет за "червените". Джеймс Ето'о видя, че Иван Андонов е излязъл далеч пред вратата си и го прехвърли с удар от над 50 метра в 3-ата минута.

След това обаче дойдоха минутите на новото попълнение Пастор. Първо Кристиян Балов му счупи кръста и намери Жордан Варела на ъгъла на наказателното поле между трима в червено, които видяха как той изравнява в 27-ата минута. В 38-ата минута Балов изведе перфектно Янис Гермуш покрай уж свърхбързия Пастор, който го изгледа как го надбягват и след това от никакъв ъгъл Гермуш преодоля и Бусато.

Така на полувремето на мястото на Пастор се появи Иван Турицов. А точните удари през първата част бяха 7:1 за белите.

В 52-ата минута дойде изравняването, след като Сегер намери Ето'о, който напредна и изведе Леандро Годой за 2:2.

Всичко за ЦСКА приключи в 70-ата минута, когато Ето'о показа, че не му се играе повече за Керкез, като направи безумно нарушение за втори жълт картон от Георги Давидов.