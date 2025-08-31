Александър Зверев отново се провали на US Open

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Зверев ще почака за нова възможност да спечели титлата на US Open.

Руснакът с германски паспорт, който бе само на 2 точки от купата в Ню Йорк през 2020 г., отпадна в третия кръг. За осминафиналите се класира Феликс Оже-Алиасим след 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4. Канадецът ще играе с Андрей Рубльов (Рус), който обърна 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 Колман Вонг от Хонконг.

Водачът в ранглистата Яник Синер отстрани 5:7, 6:4, 6:3, 6:3 Денис Шаповалов (Кан) и стана четвъртият най-млад с поне 20 победи във всеки от турнирите от "Големият шлем" след Рафаел Надал, Борис Бекер и Новак Джокович.

Съперник на южнотиролеца ще бъде Александър Бублик (Каз).