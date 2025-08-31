Свършиха билетите за световната квалификация България - Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Билетите за България - Испания свършиха. Нашите посрещат европейския шампион в първи мач от квалификациите за световното догодина. По трибуните на "Васил Левски" ще има 40 000 зрители - нещо, което отдавна не се е случвало за мач на т.нар. ни представителен отбор.

Очаква се феновете на Испания да са около 2 хил.

"Всички билети за мача България - Испания на 4 септември бяха изкупени! Националният стадион "Васил Левски" ще бъде изпълнен до краен предел", обявиха от БФС. И добавиха:

"А в мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография".