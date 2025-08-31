Роден в България тенисист записа победа на US Open

Въпреки че България не е представяна от нито един тенисист на последното състезание от "Големият шлем" - US Open, един нашенец стигна до победа на Откритото първенство на САЩ.

Роденият в Асеновград, но играещ за Америка, Васил Кирков записа успех в турнира на двойки. Той и партньорът му Барт Стевенс (Нид) победиха индийския тандем Баладжи-Болипали 3:6; 7:6; 6:4 в кръг I на US Open.

Така за втори път Кирков ще играе във втория кръг на последния от годината турнир от "Големият Шлем". Там съперници на него и нидерландеца ще бъдат Юго Нис (Монако) и Едуар Роже-Васлен (Франция). Двубоят е в ранните часове на понеделник.

Кирков от 6-годишен живее в САЩ. Той е специалист на двойки. 2025-а е най-успешната му година, като през сезона спечели няколко турнира от веригата "Чалънджър". В момента е 76-и в света, но с преминаването на първия кръг на US Open, най-вероятно ще просперира още и ще запише ново рекордно класиране в ранглистата.