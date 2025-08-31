Кюстендилеца и Сектор "Г": Времето на Душан Керкез в ЦСКА изтече! Оставка!

Лидерът на агитката на ЦСКА Иван Велчев-Кюстендилеца се обяви за оставка на треньора Душан Керкез.

Ето какво написа той във фейсбук:

За мен времето на Душан Керкез в ЦСКА изтече, видно е ,че той не е способен да спре пропадането.ЦСКА има нужда от победи, ЦСКА има нужда от победители!

ОСТАВКА!

Малко след това от фенклуб Сектор Г" подкрепиха Кюстендилеца със своя декларация:

6 мача без победа и наченки на футболна идея. 6 мача на оправдания. След такова представяне още време може да се иска в "Ботев" (Пловдив), "Чукарички" или някъде другаде, не и в ЦСКА. За нас оставката на Душан Керкез е вече задължителна - без право на обсъждане и компромис.

Крайно ВРЕМЕ е любимият ни отбор отново да носи удоволствие на обединената червена общност и да я привлича, а не отблъсква от стадионите. Не после, не другата седмица или месец. Сега и веднага!