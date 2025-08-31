ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Христов спечели контролното в щангите

Христо Христов (най-високия) спечели контролното в Сливен.

В Сливен се проведе контролно състезание за определяне състава на националния отбор, който ще представи България на Световното първенство по вдигане на тежести. Шампионатът ще се проведе в Норвегия, град Фьорде, от 2 до 10 октомври.

Пламен Братойчев беше организатор и домакин на надпреварата, проведена под егидата на Българската федерация по вдигане на тежести.

За първи път в историята на подобни контролни състезания бе осигурен и награден фонд от 2000 лв., от Кей Енд Ви ООД - Петко Петков-Пискюлев, който даде допълнителен стимул на състезателите да покажат максимума от възможностите си и да се борят за място сред най-добрите.

Христо Христов спечели първото място при мъжете по системата "Синклер" пред Иван Димов и Ангел Русев. При жените Галя Шатова изпревари Мария-Магдалена Кирева.

Предстои финалното оформяне на отбора, който ще представи България на световната сцена.

