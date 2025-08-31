Изненада: повреда изхвърли един “Макларън” в Нидерландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Смесени чувства в “Макларън” след Гран при на Нидерландия от Формула 1.

Очакваната двойна победа на пилотите с най-бързите автомобили не се състоя. Лошия късмет извади Ландо Норис, чийто двигател изненадващо се предаде 7 обиколки преди финала на пистата “Зандфорт” край плажа на Северно море. Съотборникът му Оскар Пиастри спечели и на практика получи бонус от цели 25 точки. В генералното класиране австралиецът вече води с 34 пред британеца Ландо.

Оранжевите фенове край едно от старите и класически трасета в календара празнуваха като при победа, защото четирикратният световен шампион Макс Верстапен (“Ред Бул”) завърши втори. За първи път на подиума се качи младият французин Исак Аджар (“Рейсинг Булс”).

Пълен провал за “Ферари”. Луис Хамилтън не удържа автомобила си и катастрофира, а Шарл Льоклер бе торпилиран от Кими Антонели (“Мерцедес”).