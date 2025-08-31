ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Часове преди Венеция да види Made in EU Геро се сн...

"Левски" надви 2:1 ЦСКА 1948 след бразилски шедьовър с петичка

Майкон е замахнал с левия си крак, за да бутне топката с петичка в мрежата. Снимка: Startphoto.bg

 В 14-ия си мач (6 в първенство и 8 в Европа) в рамките на 52 дни "Левски" надви 2:1 ЦСКА 1948 на "Герена" и събра 16 точки в Първа лига.

Поизтощената "синя" чета на испанския треньор Хулио Веласкес поведе през първата част, в която доминираше, чрез попадения на централния бранител Кристиан Димитров (8) и Майкон (34).

Попадението на бразилеца бе рядко виждан по нашите терени шедьовър. Бразилският бек мушна с петичка топката покрай вратаря на гостите Петър Маринов. Именно това попадение, първо за Майкон със синята фланелка, не оказа решаващо.

В началото на втората част Мамаду Диалон върна едно попадение. ЦСКА 1948 се опита да стигне и до второ, но домакините съумяха да запазят аванса си. Това стана и с бавене на времето, заради което вратарят Светослав Вуцов получи жълт картон.

С 16 точки "Левски" е на върха с една повече от "Локо" (Пд), но предстои мачът между третия "Лудогорец" (13 т.) и "Ботев" (Пд).

С 13 т. ЦСКА 1948 е 4-и.

Майкон е замахнал с левия си крак, за да бутне топката с петичка в мрежата.

